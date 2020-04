Retraite - Arjen Robben ouvre la porte à un retour

Alors qu'il a pris sa retraite à la fin de la saison 2018-2019, Arjen Robben a visiblement des fourmis dans les jambes et l'envie de reprendre. Interrogé par le FC Bayern Podcast, et relayé par beIN Sports, le Néerlandais de 36 ans a confié que le football lui manquait et qu'il s'est déjà posé la question d'un retour au plus haut niveau.

"Au début, le football ne m'a pas du tout manqué. Mais ensuite il y a eu une phase où cela a chatouillé à nouveau. J'ai eu des pensées telles que : 'Hé, je voudrais peut-être jouer un peu à nouveau'. De temps en temps, j'ai toujours ce sentiment" explique Robben. L'absence de foot à la télé, liée au coronavirus, lui a permis de réaliser à quel point le ballon rond lu manquait. "Avec ce virus, c'est un moment très étrange pour tout le monde et quand le football revient, alors là ! Mais peut-être qu'il reste toujours un peu de football en moi. Je suis juste un athlète. Le futur? Je n'ai rien de spécifique à l'esprit."