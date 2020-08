Roma - Carles Peres ne comprend toujours pas son départ du FC Barcelone

Dans une interview à l'agence EFE, Carles Peres laisse transpirer une certaine amertume six mois après son départ du FC Barcelone pour l'AS Roma (prêt avec option d'achat de 11 M€). "Pour moi, c'était une surprise qu'ils décident de se passer de moi, je considère que je ne le méritais pas", confie le jeune attaquant (22 ans). "Je ne pense pas que l'explosion de Fati soit la raison (de son départ, ndlr). Moi je joue côté droit, et lui à gauche. Dans tous les cas, j'aurais dû me battre pour la place avec Dembélé ou Messi, même si avec ce dernier je n'aurais pas pu lutter et j'aurais dû me contenter des minutes qui traînaient", reconnaît-il.

"Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé", poursuit Peres. "Soit le club avait besoin d'argent, ou il y a quelque chose d'autre qui m'échappe. Mais c'est le passé. Sur le moment, ça m'a embêté parce que ça fait mal de quitter le Barça et de ne plus voir ta famille et tes amis (...) Mais je suis bien à la Roma, je commence à gagner ma place." Depuis son arrivée dans la capitale italienne, l'international Espoirs espagnol a participé à 16 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 3 passes décisives.