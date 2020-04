AS Roma - La nouvelle sublime déclaration d'amour de Francesco Totti

Véritable légende vivante de l’AS Rome, où il a officié avec brio durant toute sa carrière professionnelle (1993-2017, 786 matches toutes compétitions confondues, 307 buts), Francesco Totti (43 ans) suit bien évidemment de très près l'actualité de son club de toujours. Dans le cadre d'un live organisé sur le réseau social Instagram avec Vincent Candela, autre ancien joueur des Giallorossi, "Il Capitano" a clamé son amour inconditionnel pour le club de la Louve.

"Personne ne l’enlèvera, jamais, de ma tête et de mon cœur. Les présidents, les entraîneurs et les joueurs peuvent passer mais pour moi, la Roma est la Roma. C’est ma seconde peau. Ce que j’ai fait pour la Roma et ce qu’elle m’a donné... Il n’y aura pas d’autres acteurs ou de personnes qui me retireront cette étiquette. Pour moi, c’est une fierté d’être Romain", a indiqué le désormais retraité, dans des propos rapportés par Sky Italia.