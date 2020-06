Roma - La situation économique des Giallorossi se dégrade !

Club historique de Serie A, l'AS Roma est très sérieusement dans le rouge sur le plan financier. Selon les informations dévoilées par Sky Italia, le déficit structurel du club de la capitale italienne n'en finit plus de croître. D'après le rapport communiqué par le conseil d'administration, les Giallorossi déploreraient un déficit de 126,4 millions d'euros au 31 mars 2020, soit près de 100 millions de plus que la saison dernière à la même date (déficit de 29,5 millions d'euros). Ces pertes énormes s'expliqueraient par trois facteurs : des droits de la Ligue Europa très nettement inférieurs à ceux de la Ligue des Champions, des ventes de joueurs non conclues et, enfin, la pandémie de coronavirus.