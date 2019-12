Roma - Le club sur le point d'être racheté par un homme d'affaires américain !

L'AS Roma est à l'aube d'un nouveau chapitre de son histoire. A en croire les informations révélées ce dimanche par les médias sportifs italiens, le club de la Louve devrait être vendu par James Pallotta, son propriétaire, dans les jours à venir. "La vente sera formalisée dans les premiers jours de janvier mais l'affaire est désormais faite" indique la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes. Fin novembre, les dirigeants de l'actuel quatrième de Serie A avaient indiqué que des discussions existaient concernant la possible vente du club.

Or, toujours selon la GdS, les pourparlers se sont accélérés ces dernières heures et l'homme d'affaires américain Dan Friedkin, patron du Friedkin Group, un consortium de services financiers, devrait racheter la majorité des parts. La vente est estimée entre 750 millions et 1 milliard d'euros. Friedkin deviendra alors le nouveau président du club romain en remplacement de Pallotta, à la tête du club depuis 2012 et dont la cote de popularité auprès des tifosi n'est pas des plus élevées.