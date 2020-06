Roma - Pellegrini n'a pas l'intention de bouger cet été

Recruté à l'été 2017, Lorenzo Pellegrini s'est installé dans l'entre-jeu de l'AS Roma. Le milieu de 23 ans a inscrit 3 buts et délivré 11 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison, de quoi attirer les regards de plusieurs écuries européennes. Lié à la Louve jusqu'en juin 2022, il détient une clause libératoire relativement basse (30 millions d'euros), qui plus est payable en deux fois. Forcément, l'intérêt de ses courtisans n'en est qu'amplifié. Comme révélé il y a quelques semaines, le directeur sportif parisien Leonardo aime beaucoup son profil et souhaiterait l'associer à son compatriote, Marco Verratti.

Toutefois, les Parisiens devront se montrer convaincants puisque Pellegrini n'a semble-t-il aucune envie de quitter sa ville natale. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de la Squadra Azzurra "a décidé que l'année prochaine, il serait encore ici, à Rome, à la poursuite de rêves et de victoires" comme nous pouvons le lire dans les colonnes de nos confrères transalpins.