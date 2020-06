Roma/PSG - Pastore encense Neymar

Lors de l’exercice 2017-2018, Javier Pastore a eu l’occasion de côtoyer la star brésilienne Neymar au sein du vestiaire parisien. De quoi se faire son avis sur l’attaquant de la Seleçao. Au micro du quotidien milanais Libero, l’Argentin n’a pas hésité à faire les louanges de son ex-coéquipier : “Dans chaque match où Neymar est en forme, vous ne pouvez que gagner” a ainsi déclaré Pastore. Le natif de Cordoba affirme également que le Brésilien a “la mentalité et les capacités” nécessaires pour être élevé au même rang que les deux monstres du football mondial que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Néanmoins, “El Flaco” n’a pas eu de mal à admettre que le joueur de 28 ans “pourrait donner plus que ce qu’il a donné”, de quoi rebondir sur sa propre carrière. Le milieu argentin avoue en effet que ses entraîneurs lui ont souvent demandé de faire plus d’efforts pour l’équipe. Un fait qui semble traduire fidèlement le style de jeu du joueur qui aura 31 ans le 20 juin prochain. Un style que Pastore a également tenu à évoquer : “Je joue au football comme je le faisais étant enfant, je m’amuse encore et c’est ma façon de jouer”. Les confidences du joueur ont de quoi laisser des regrets à tous les fans du ballon rond qui ont pu voir Javier Pastore, dans les plus beaux moments de sa carrière, illuminer les terrains de toute sa classe.