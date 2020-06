Premier League - Roy Keane incendie Maguire et De Gea

Alors que Manchester United a concédé un match nul frustrant contre Tottenham hier soir (1-1), Roy Keane, consultant pour Sky Sports, n'a pas épargné Harry Maguire et David De Gea, tout deux fautifs sur le but de Steven Bergwijn (27e). Interrogé au sujet de la rencontre, l'ancienne gloire du club s'est décrit "choqué" par la réalisation de l'attaquant de Tottenham.

Dans la foulée, l'Irlandais a enchaîné en pointant clairement du doigt le défenseur central et le gardien de but des Red Devils. "Je suis stupéfait qu'un joueur international (Maguire) puisse se faire avoir comme ça, et je suis malade à mort de ce gardien de but. Maguire et De Gea, je ne les laisserais pas monter dans le bus après le match, je les laisserais prendre un taxi pour Manchester", indique le consultant, qui n'a pas hésité en remettre une couche sur De Gea. "C'est un gardien de but international confirmé. Je suis sidéré. C'est le gardien de but le plus surcôté que j'ai vu depuis très, très longtemps." Une chose est sûre. Roy Keane reste fidèle à lui-même et est loin d'avoir sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de parler de son club de cœur.