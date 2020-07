Russie - Le Zénith Saint-Pétersbourg sacré !

Grâce à sa belle victoire obtenue aux dépens du FC Krasnodar (4-2), ce dimanche, le Zénith s'est adjugé le titre de champion de Russie. En effet, avec ce dix-neuvième succès de l'exercice, la formation de Saint-Pétersbourg (62 points) ne peut plus être rattrapée, comptant treize longueurs d'avance sur le Lokomotiv Moscou, deuxième (49 points), à quatre journées de la fin. Après 2007, 2010, 2012, 2015 et 2019, c'est le sixième titre national du Zénith et donc le deuxième de rang.