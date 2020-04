Saison arrêtée - La FFF attaquée par plus de 50 clubs amateurs !

Suite à l'arrêt définitif de l'ensemble des championnats amateurs par la fédération française de football, plus de cinquante clubs concernés ont décidé de riposter. En effet, d'après RMC Sport, les équipes, membres de l'association française du football amateur (AFFA), ont envoyé plusieurs requêtes à un cabinet d'avocat, pour exprimer leur mécontentement. Certaines écuries, rétrogradées ou privées de promotion, se sentent ainsi pénalisées, suite à la décision d'établir un classement à l'aide du quotient points/matchs.

Noël Le Graët, président de la FFF, avait alors déclaré que l'objectif était de "neutraliser l'effet des matchs reportés." Hier, le Breton s'est à nouveau défendu, après avoir réagi sur la fin de saison de Ligue 1. "Les textes sont comme ça", explique-t-il. "On a montré l’exemple avec les amateurs et, croyez-moi, ce n’est pas si facile." A l'image du club des Hauts Lyonnais, qui a choisi de s'en prendre au comité national olympique et sportif français (CNOSF), après sa promotion avortée en National 2, les clubs amateurs, guidés par un vent d'injustice, risquent d'animer les prochains jours.