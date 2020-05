Saison arrêtée - Roxana Maracineanu recadre sévèrement le football français

Dans une interview accordée à RTL, la ministre des sports, Roxana Maracineanu s'est exprimée sur l'arrêt définitif des saisons de football en France. Particulièrement favorable à la mesure prise par le gouvernement, l'ancienne nageuse, médaillée d'argent sur le 200 mètres dos aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, n'a pas hésité à afficher une position radicale par rapport aux acteurs du football français.

"C’est Monsieur Le Graët qui a la main. Il s’est prononcé sur l’arrêt de cette saison. Je pense qu’il serait raisonnable que la Ligue aille dans ce sens également. Il faut qu’à chaque échelon, chacun soit solidaire", explique la native de Bucarest en Roumanie. "On a connu des diffuseurs télé qui ont dit : Non, on ne donnera pas l’argent dû sur des matches déjà joués, on a connu des dirigeants de clubs qui voyaient chacun leur propre intérêt devant leur porte et on a vu des joueurs qui n’avaient pas l’air de trop se préoccuper de leur entreprise, de tous les gens qui travaillent autour pour que le sport vive et survive. Il faut de l’empathie, qu’on regarde à côté de soi. On n’a pas pris cela par le bon bout dans le football professionnel." Une déclaration sèche de la part de Roxana Maracineanu, qui semble directement viser les joueurs, entraîneurs, présidents et diffuseurs à travers ses propos.