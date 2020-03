Salaires - Combien gagnent Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar

Nos confrères de France Football publient, ce mardi, un dossier spécial concernant les salaires des footballeurs en Europe. Et forcément, l'hebdomadaire a fait un classement des trois footballeurs les plus riches du monde, salaire et sponsors compris. On retrouve, en numéro 1, Lionel Messi (Barcelone) avec 131 millions d'euros gagnés sur la saison (soit 358 000 euros par jour !), suivi de Cristiano Ronaldo en deuxième position. Le Portugais émarge à 118 millions d'euros l'année, entre son salaire à la Juve et ses contrats de sponsoring. Enfin, c'est Neymar (PSG) qui s'installe sur la troisième marche du podium avec 95 millions d'euros.

