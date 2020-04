Scandale - Kyle Walker va prendre cher

Impliqué dans un scandale sexuel alors que le Royaume-Uni est en plein confinement, Kyle Walker ne devrait pas échapper à une sanction de la part de Manchester City. D'après The Times, le défenseur de 29 ans va devoir se passer de deux semaines de salaire, soit 240 000 livres (272 000 euros). Le Mirror et le Daily Star vont même plus loin en assurant que l'international anglais (48 sélections) ne sera plus convoqué chez les Three Lions, au moins tant que Gareth Southgate en sera le sélectionneur...