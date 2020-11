Schalke 04 - Ibisevic licencié après une bagarre, Amine Harit et Nabil Bentaleb écartés du groupe pro

La situation devient ingérable du côté de Schalke 04. Le club allemand est actuellement dernier de Bundesliga et n'a plus remporté le moindre match depuis 24 rencontres. Alors que la situation sportive est catastrophique, le groupe semble quant à lui être proche de l'implosion. En effet, l'écurie allemande vient d'annoncer qu'elle licenciait Vedad Ibisevic après une bagarre avec Naldo, qui est actuellement entraineur adjoint. "De notre point de vue, il est préférable de terminer notre coopération et de nous quitter en bons termes" peut-on lire dans le communiqué.

Le club de la Ruhr a également pris la décision de sanctionner Amine Harit ainsi que Nabil Bentaleb qui s'entraîneront désormais à l'écart du groupe professionnel. Le directeur sportif Jochen Schneider a expliqué que le comportement de l'international algérien n'était "pas OK" lors de la défaite face Wolfsburg ce week-end et que c'était pour cela qu'ils ont décidé de "donner du temps à Amine pour réfléchir". Le dirigeant allemand également annoncé que Schalke 04 se séparera de Nabil Bentaleb "à l'été 2021 au plus tard".