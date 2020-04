Schalke 04 - Une reprise de l'entraînement en respectant les gestes barrières

À l'instar du Borussia Dortmund en tout début de semaine, Schalke 04, rival historique du BvB, a repris le chemin de l'entraînement en ce jeudi. Les joueurs de David Wagner ont fait du jogging et du dribble, par paire, en respectant bien évidemment les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour rappel, la Bundesliga est suspendue jusqu'au 30 avril, minimum.

