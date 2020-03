Schalke - Amine Harit s'est 'vu trop beau' à Nantes

Du haut de ses 22 ans, Amine Harit réalise une belle saison statistique avec le Schalke 04 (27 matchs, 7 buts). Le milieu de terrain marocain, formé au FC Nantes, a toutefois trainé quelques casseroles ces dernières années, comme un manque de professionnalisme ou encore un accident de voiture à l'été 2018 qui a couté la vie à un piéton. Le principal assume ses erreurs de ces dernières années...

"Oui. Je me suis vu trop beau. Parce que notoriété, argent, tu te dis que rien ne peut t’arriver, que tout se règle par l’argent et le fait d’être connu, mais en fait non. Ce n’est pas comme ça. Tu restes un être humain avant tout qui, s’il fait une erreur, va la payer. J’en ai payé le prix. J’ai fait des erreurs. Aujourd’hui, j’essaie d’en faire le moins possible, mais je pense qu’avec tout ce qui m’est arrivé, j’ai beaucoup appris" a-t-il déclaré dans Onze Mondial.