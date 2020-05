Alors que la Bundesliga reprend le 16 mai prochain, le directeur sportif de Schalke 04, Jochen Schneider indique que ses joueurs auront le choix de participer ou non aux matches et aux entraînements. "J'ai dit aux joueurs que la participation aux entraînements et aux matchs était volontaire", indique-t-il. Le championnat allemand, interrompu par la pandémie de coronavirus, reprendra par un derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.