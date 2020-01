Sélection - Bouna Sarr hésite entre la Guinée et le Sénégal

Le coeur de l'arrière droit marseillais Bouna Sarr (27 ans) balance actuellement. Comme le révèle La Provence, le sélectionneur de la Guinée, Didier Six est venu à la rencontre du Phocéen, samedi au Vélodrome, lors du nul face à Angers (0-0). À l'issue du match, ce dernier a été approché dans le but de le convaincre de porter les couleurs du Sily national, avec qui il avait refusé de prendre part à la CAN 2015 en Guinée équatoriale.

Ayant la triple nationalité française, sénégalaise et guinéenne, Bouna Sarr, qui n'a jamais été convoqué en équipe nationale chez les jeunes, a l'embarras du choix. En pleine réflexion, il privilégierait les Lions du Sénégal entraînés par Aliou Cissé, pays d'origine de ses grands-parents côté paternel, selon le quotidien. Pour rappel, Bouna Sarr avait, un temps, envisagé les Bleus. Ce dernier avait été supervisé par Didier Deschamps en mars 2018 en vue des matchs de préparation à la Coupe du monde en Russie.