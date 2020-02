Sénégal - Guirane N'Daw avoue avoir menti sur son âge !

Passé par Sochaux (2002-2008), Nantes (2008-2009), St-Etienne (2009-2011), Metz (2014-2015) et plus récemment Lens (2015-2016), pour ne parler que du championnat de France (il a aussi évolué en Espagne, en Angleterre et en Grèce), Guirane N'Daw a disparu des radars depuis son départ du RCL en octobre 2016. Le milieu de terrain, international sénégalais, refait parler de lui dans une interview à IGFM, où il avoue avoir menti sur son âge pour percer en Europe.

"Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel", lâche N'Daw, officiellement âgé de 35 ans. "En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeune de 15 ans sont plus costauds que lui."