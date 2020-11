Sénégal - Mendy et Mané de retour pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau

Vainqueur de ses deux premiers matches des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Sénégal tentera de confirmer face à la Guinée-Bissau les 11 et 15 novembre lors des 3ème et 4ème journées des qualifications. Pour ces deux rencontres, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé, a dévoilé une liste de vingt-cinq joueurs. Le technicien enregistre les retours des cadres Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, forfaits pour le match amical contre le Maroc (1-3) le mois dernier.

LA LISTE DU SÉNÉGAL