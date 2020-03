Serie A - Coronavirus : les médecins s'opposent à une reprise des entraînements

Deuxième pays au monde le plus affecté par le coronavirus, l'Italie a été le premier pays européen à annoncer sa mise en quarantaine. Depuis lundi, la Serie A est suspendue et ce jusqu'au 3 avril minimum. Malgré le danger de propagation et les précautions prises par le gouvernement, plusieurs clubs ont pourtant prévu de reprendre les entraînements prochainement, et ce alors que deux nouveaux joueurs ont été contrôlés positifs à la Fiorentina. Face à cette volonté de certaines équipes, les médecins de Serie A ont publié un communiqué pour exprimer leur opposition à une reprise rapide.

"Les médecins de Serie A exprimons notre grande inquiétude quant à la protection de la santé du personnel des clubs si les entraînements étaient repris sous peu. Par conséquent, nous, médecins, recommandons à l'unanimité de ne pas reprendre l'activité avant une nette amélioration de la situation d'urgence" ont-ils écrit.