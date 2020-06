Serie A - Cristiano Ronaldo et Dybala buteurs, la Juventus maîtrise Bologne

En déplacement à Bologne, la Juventus Turin a fait preuve de sérieux pour s'imposer sans trembler (0-2), ce lundi soir à l'occasion de la 27ème journée de Serie A. Cristiano Ronaldo, sur un penalty obtenu par Matthijs de Ligt, a concrétisé la domination de son équipe et placé les Bianconeri en tête au tableau d'affichage en inscrivant son 22ème but de la saison (23ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, parfaitement décalé par une subtile talonnade signée Federico Bernardeschi, Paulo Dybala a réalisé le break d'une frappe sublime en pleine lucarne (36ème).

En seconde période, le club piémontais a continué de maîtriser les débats mais a manqué de précision (frappe hors cadre de Cristiano Ronaldo à la 52ème) ou de réussite (poteau de Bernardeschi à la 53ème, but refusé à CR7 pour un hors-jeu à la 90ème) dans le dernier geste pour alourdir la marque. Grâce à ce succès mérité, les hommes de Maurizio Sarri, qui ont terminé la rencontre à dix suite à l'exclusion pour deux cartons jaunes de Danilo (90+1ème), confortent leur première place au classement (66 points) et mettent la pression sur la Lazio Rome (62 points). Les Biancocelesti se déplaceront sur le terrain de l'Atalanta Bergame, jeudi soir (21h45) en clôture de cette 27ème levée.

LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE SERIE A

Lundi 22 juin

Fiorentina - Brescia : 1-1

US Lecce - Milan AC : 1-4

Bologne - Juventus Turin : 0-2

Mardi 23 juin

19h30 : Hellas Vérone - Naples

19h30 : SPAL - Cagliari

21h45 : Genoa - Parme AC

21h45 : Torino FC - Udinese

Mercredi 24 juin