Serie A - L'AC Milan piégé par le Genoa

Dans une ambiance toujours particulière lors d'une rencontre se jouant à huis clos, l'AC Milan a été piégé ce dimanche dans son stade par le Genoa (1-2) pour le compte de la 26e journée de Serie A. Malgré une nette possession de balle, les Milanais ont été rapidement surpris par l'ouverture du score des visiteurs par l'intermédiaire de Goran Pandev dès la septième minute de jeu. Tandis que Zlatan Ibrahimovic ratait son duel face au gardien adverse (32e), les joueurs du Genoa continuaient à fournir beaucoup d'efforts et marquaient le but du break juste avant le mi-temps grâce à Francesco Cassata (41e).

Durant le second acte, les locaux se montraient de plus en plus entreprenants et trouvaient le chemin des filets par l'intermédiaire d'Ibrahimovic qui cette fois-ci ajustait parfaitement Begovic à quinze minutes du terme (75e). Malgré quelques situations en fin de match, l'AC Milan ne parvenait pas à revenir dans la rencontre et laisse finalement filer des points cruciaux dans la course à l'Europe. Le Genoa, de son côté, réalise le coup parfait dans l'optique du maintien, en sortant grâce à cette victoire de la zone de relégation en remontant à la 17ème place du championnat.