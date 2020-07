Serie A - L'AS Roma se rate face à l'Udinese

Sous pression suite au succès obtenu un peu plus tôt dans la soirée par l'Atalanta face à Naples (2-0, résumé), l'AS Roma s'est ratée dans les grandes largeurs et a sûrement dit adieu à ses espoirs de Ligue des Champions. En clôture de cette 29ème journée de Serie A, à l'Olimpico, les Giallorossi ont subi la loi de l'Udinese (0-2). Le club du Frioul s'est imposé sur des réalisations inscrites par Kevin Lasagna (12ème) et Ilija Nestorovski (78ème). Au classement, la Louve, réduite à dix dès la demi-heure de jeu suite à l'exclusion directe de Diego Perotti, reste bloquée au cinquième rang (48 points), à douze unités du club de Bergame, quatrième (60 points). L'Udinese, de son côté, se donne un peu d'air dans la seconde moitié de tableau et remonte au quatorzième rang (31 points).

