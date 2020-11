Serie A - L'Atalanta accroche l'Inter, la Roma cartonne le Genoa

L'Inter Milan et l'Atalanta n'ont pas réussi à se départager, ce dimanche, dans le cadre de la 7ème journée de Serie A. Pour ce court déplacement à l'Atleti Azzurri d'Italia, les Nerazzurri ont mis du temps à se lâcher dans cette rencontre, au même titre que leurs adversaires. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour assister à l'ouverture du score de Lautaro Martinez à l'heure de jeu (58ème). Mais les hommes d'Antonio Conte, plutôt friables ces derniers temps, n'ont pas réussi à conserveur leur avance et une belle action de l'Atalanta a permis à Mirantchouk d'égaliser, à dix minutes de la fin du match (79ème). Au classement, l'Atalanta (5e) et l'Inter (6e) campent sur leurs positions.

Dans l'autre affiche de ces matchs de 15 heures, l'AS Roma a fait le boulot en déplacement au Genoa (1-3). Paulo Fonseca, l'entraîneur romain, peut remercier Henrikh Mkhitaryan, auteur d'un triplé (45+2ème, 66ème, 85ème). Le Genoa, de son côté, a sauvé l'honneur avec un but de Pjaca à la 55ème.

LES RÉSULTATS DE LA 7E JOURNÉE DE SERIE A

Vendredi 6 novembre

Sassuolo - Udinese : 0-0

Samedi 7 novembre

Cagliari - Sampdoria Gênes : 2-0

Benevento - La Spezia : 0-3

Parme - Fiorentina : 0-0

Dimanche 8 novembre