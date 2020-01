Serie A - L'Atalanta atomise le Torino sur son terrain

La meilleure attaque de Serie A a encore frappé ! En déplacement dans le Piémont pour affronter le Torino ce samedi soir dans le cadre de la 21ème journée, l'Atalanta Bergame a littéralement atomisé son adversaire en lui infligeant une correction devant son public (0-7) ! Ce succès porte l'emprunte de Josip Ilicic, auteur d'un triplé dont un but que les adjectifs ne sauraient définir ! Les autres réalisations ont été inscrites pas Gosens, Zapata sur penalty et un doublé de Muriel, dont un nouveau penalty. Cette victoire permet notamment à l'Atalanta de recoller à la Roma avec 38 points.

