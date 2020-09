Serie A - L'Atalanta cartonne la Lazio

L'Atalanta n'a pas changé ses principes pour cette saison 2020-2021 et on ne va pas se plaindre ! En effet, l'équipe de Gian Piero Gasperini, si séduisante la saison passée, s'est de nouveau illustrée ce mercredi face à la Lazio (4-1) dans le cadre de la 1ère journée de Serie A (match en retard). À l'extérieur, la Dea a pris l'avantage en première période en marquant pas moins de trois buts ! Gosens a ouvert la marque dès la 10ème minute, puis Hateboer (32ème) et Papu Gomez (41ème) l'ont imité. Si Caicedo a réduit la marque au retour des vestiaires (57ème), Papu Gomez s'est offert un doublé pour sceller la fin de match (61ème). Déjà victorieux du Torino 4-2 ce week-end, l'Atalanta a déjà marqué 8 buts en deux journées !

Serie A - 1e Journée Lazio Rome 1 - 40 - 3 Atalanta Bergame F. Caicedo 57'

10' R. Gosens

32' H. Hateboer

41' A. Gómez

61' A. Gómez