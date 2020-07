Serie A - L'Atalanta enchaîne et grimpe sur le podium, Brescia s'enfonce

L’Atalanta, qui enchaînait les victoires dernièrement (8 consécutives avant ce soir), a confirmé sa belle dynamique à l’occasion de la 31ème journée de Serie A, face à la Sampdoria (16ème). Les joueurs de Bergame ont décroché un précieux succès (2-0) dans la course à la Ligue des Champions, grâce à des réalisations de Rafael Toloi (75ème) et de Luis Muriel (85ème). Ils prennent ainsi provisoirement 2 points d’avance sur l’Inter Milan (3ème) en attendant le résultat de son match face au Héllas Vérone, ce jeudi. L’AS Rome (5ème) s’est imposée 2-1 face à Parme et revient à hauteur de Naples (51 points). Les Parmesans ont rapidement obtenu un pénalty transformé par Juraj Kucka (9ème), mais les Romains se sont relancés juste avant la mi-temps grâce à Henrikh Mkhitaryan (43ème), avant de prendre l’avantage grâce à une frappe surpuissante de Jordan Veretout (57ème).

Au milieu de tableau, Bologne (9ème) a perdu son match sur le score de 2-1 face à Sassuolo (8ème) qui en profite pour prendre 2 points d’avance sur son adversaire du soir. Un succès qui permet aux hommes de Roberto de Zerbi de grimper à la 8ème place. Brescia (19ème), toujours sans Balottelli, n’est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès de rang (après celui face au Hellas Vérone), et s’est incliné 3-1 face au Torino (14ème) à domicile. La lutte pour le maintien s’annonce compliquée.

LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 7 juillet

Lecce - Lazio : 2-1

AC Milan - Juventus : 4-2

Mercredi 8 juillet

Genoa - Naples : 1-2

Fiorentina - Cagliari : 0-0

Atalanta - Sampdoria : 2-0

Bologne - Sassuolo : 1-2

Torino - Brescia : 3-1

AS Rome - Parme : 2-1

Jeudi 9 juillet