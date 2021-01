Serie A - L'Atalanta explose Sassuolo, Naples cartonne Cagliari

Sept matchs de Serie A ont eu lieu ce dimanche après-midi, dans ce multiplex de la 15e journée. L'Atalanta s'est largement imposée 5-1 face à Sassuolo, pourtant 4ème du championnat avant la rencontre. Les Bergamotes ont ouvert la marque à la 11ème minute par l'intermédiaire de Duvan Zapata, avant un autre but, juste avant le retour des vestiaires, de la part de Pessina (45ème). Dans le second acte, Zapata (49ème), Gosens (57ème) et Muriel (67ème) ont participé à la fête, tandis que Chiriches (75ème) a sauvé l'honneur des Vert-et-Blanc.

Dans le même temps, le Napoli s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Cagliari. Zielinski (25ème, 62ème), Lozano (74ème) et Insigne (86ème) sont les buteurs napolitains. Troisième avant cette journée, l'AS Roma, de son côté, a arraché un précieux succès à domicile face à la Sampdoria grâce à l'inévitable Edin Dzeko.

LES RÉSULTATS DE LA 15ÈME JOURNÉE DE SERIE A

Dimanche 3 janvier