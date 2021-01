Serie A - L'Atalanta fait la leçon au Milan AC, l'Inter n'en profite pas

Deux de chute pour le Milan AC. À San Siro, le club lombard a pris une leçon de football par l'Atalanta Bergame (0-3), ce samedi soir dans le cadre de la 19ème journée de Serie A. Cristian Romero (26ème), Josip Ilicic (53ème sur penalty) et Duvan Zapata (77ème) ont marqué pour la Dea, qui s'offre un succès retentissant et capital. Au classement, suite à cette victoire probante, la formation de Bergame grimpe à la quatrième place du classement (36 points) et revient à sept unités des Rossoneri (43 points). Les hommes de Stefano Pioli, toujours premiers, comptent deux points d'avance sur l'Inter Milan, deuxième (41 points) et qui n'a pas su profiter du revers de son rival en concédant un match nul et vierge sur le terrain de l'Udinese (0-0).

LES RÉSULTATS DE LA 19E JOURNÉE DE SERIE A

Vendredi 22 janvier

Benevento - Torino FC : 2-2

Samedi 23 janvier

AS Roma - Spezia : 4-3

Milan AC - Atalanta Bergame : 0-3

Udinese - Inter Milan : 0-0

20h45 : Fiorentina - Crotone

Dimanche 24 janvier