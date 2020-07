Serie A - L'Atalanta freinée par le Hellas Vérone

En ouverture de la 34ème journée de Serie A, l'Atalanta n'a pu faire mieux que match sur la pelouse du Hellas Vérone (1-1), ce samedi en fin d'après-midi. Dans cette partie, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions a ouvert le score peu après la reprise via Duván Zapata (50ème). Mais le club de Bergame n'a pas gardé la tête très longtemps, étant rattrapé à peine neuf petites minutes plus tard sur une égalisation signée Matteo Pessina (59ème).

Suite à ce score de parité, les hommes de Gian Piero Gasperini comptent désormais 71 points et grimpent provisoirement à la deuxième place du classement. Mais ils pourraient être dépassés par l'Inter Milan (troisième, 71 points) et la Lazio Rome (quatrième, 69 points), qui se déplaceront respectivement dimanche soir (21h45) sur le terrain de l'AS Roma et lundi soir (21h45) sur la pelouse de la Juventus Turin.

Serie A - 34e Journée Hellas Verona 1 - 10 - 0 Atalanta Bergame M. Pessina 59'

50' D. Zapata



