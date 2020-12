Serie A - L'Atalanta renverse l'AS Roma, l'Inter et le Milan AC s'imposent

Match riche en buts du côté du Gewiss Stadium. En effet, l'Atalanta Bergame s'est offert un sacré succès face à l'AS Roma (4-1) ce dimanche, dans le cadre de la 13ème journée de Serie A. Les hommes de Gasperini ont pourtant encaissé, très tôt, l'ouverture du score par l'inévitable Edin Dzeko (3ème). Mais en deuxième mi-temps, les Giallorossi vont complètement craquer face à l'entrée en jeu de Josip Ilicic. Absent depuis 3 matchs, le Slovène s'est illustré en offrant deux passes décisives, pour le but de l'égalisation de Duvan Zapata (59ème), puis sur celui de Gosens (70ème). Luis Muriel (73ème) et enfin Ilicic (85ème) ont inscrit les deux derniers buts de Bergame. Avec un match en retard, l'Atalanta se replace 7ème et reste à trois points de la Roma, actuel quatrième.

Leader de la Serie A, l'AC Milan, un peu plus tôt dans l'après-midi, s'est imposée 2 buts à 1 sur la pelouse de Sassuolo. Rafael Leao, au bout de 7 secondes seulement, a facilité la tâche de ses coéquipiers en inscrivant le but le plus rapide de la Serie A ! L'Inter, de son côté, a remporté 2-1 son match face à Spezia. Romelu Lukaku a encore marqué !

LES RÉSULTATS DE LA 13E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 19 décembre

Fiorentina - Hellas Vérone : 1-1

Sampdoria - Crotone : 3-1

Parme - Juventus Turin : 0-4

Dimanche 20 décembre