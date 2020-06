Serie A - L'Atalanta renverse la Lazio !

Même dos au mur, l'Atalanta Bergame ne change pas ses principes de jeu et a finalement été récompensé de ses efforts. Les hommes de Gian Piero Gasperini, pourtant menés 2-0 au bout de 11 minutes par la Lazio (2ème de Serie A), ont montré leur force de caractère pour s'imposer, finalement, 3 buts à 2. Tout a très mal commencé pour les locaux, qui ont inscrit un but contre leur camp dès la 5ème minute par l'intermédiaire de De Roon. Six minutes plus tard, l'inévitable Milinkovic-Savic envoie un pétard au fond des cages lombardes. La Lazio est chirurgicale mais, malgré ces deux coups dur, l'Atalanta va réduire la marque juste avant la pause (Gosens, 38ème).

En deuxième mi-temps, le quatrième de Serie A passe la vitesse supérieure et pousse pour égaliser. C'est finalement Malinovskyi, peu après l'heure de jeu, qui récompense les efforts des siens avec une frappe pied gauche sous la barre (66ème). En fin de rencontre, les Romains finissent par craquer sur un corner, obtenu après un sauvetage in-extremis d'Acerbi. C'est le défenseur Palomino qui trouve la faille sur le coup de pied de coin en sautant au dessus de Caicedo et en trompant Strakosha, impuissant (80ème). Au classement, l'Atalanta gratte deux points sur l'Inter Milan (3ème), qui a fait nul (3-3) face à Sassuolo en début de soirée. La Lazio (2ème) offre, quant à elle, quatre points d'avance à la Juventus (1er). Dans l'autre rencontre du soir, l'AS Roma a renversé la Sampdoria de Gênes (2-1) grâce à un doublé d'Edin Dzeko.

Serie A - 27e Journée Atalanta Bergame 3 - 21 - 2 Lazio Rome R. Gosens 38'

R. Malinovskiy 66'

J. Palomino 80'

5' M. de Roon (CSC)

11' S. Milinkovic-Savic



LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE SERIE A

Lundi 22 juin

Fiorentina - Brescia : 1-1

US Lecce - Milan AC : 1-4

Bologne - Juventus Turin : 0-2

Mardi 23 juin

Hellas Vérone - Naples : 0-2

SPAL - Cagliari : 0-1

Genoa - Parme AC : 1-4

Torino FC - Udinese : 1-0

Mercredi 24 juin

Inter Milan - Sassuolo : 3-3

AS Roma - Sampdoria : 2-1

Atalanta Bergame - Lazio Rome : 3-2

