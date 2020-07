Serie A - L'Atalanta revient tout près de l'Inter, la Viola s'impose à Parme

En déplacement sur le terrain de Cagliari, ce dimanche soir à l'occasion de la 30ème journée de Serie A, l'Atalanta n'a pas raté le coche. Luis Muriel, en convertissant un penalty (27ème), a offert un court succès à la formation de Bergame (1-0). Grâce à cette victoire étriquée mais capitale dans la course au podium, l'Atalanta conforte sa quatrième place au classement (63 points) et revient à une tout petite unité de l'Inter Milan, troisième (64 points), renversé un peu plus tôt dans la journée par Bologne (1-2).

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, Parme s'est incliné face à la Fiorentina (1-2) dans une rencontre marquée par trois penaltys sifflés et transformés ainsi que par la sortie sur blessure de Franck Ribéry, touché au pied droit. À domicile, la Sampdoria de Gênes a, de son côté, profité de la réception de la SPAL pour se refaire la cerise et remporter un large succès (3-0). Enfin, l'Udinese et le Genoa se sont quittés dos à dos au terme d'un match animé (2-2), tandis que Brescia a dominé l'Hellas Vérone sur sa pelouse (2-0).

LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 4 juillet

Juventus Turin - Torino FC : 4-1

Sassuolo - US Lecce : 4-2

Lazio Rome - Milan AC : 0-3

Dimanche 5 juillet