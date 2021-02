Serie A - L'Inter croque l'AC Milan dans le derby et prend le large au classement

Romelu Lukaku a remporté son duel face à Zlatan Ibrahimovic ! Quelques semaines seulement après la grosse altercation entre les deux hommes en Coupe d'Italie, le derby de Milan a eu lieu ce dimanche dans le cadre du championnat. Cette rencontre était encore plus attendue puisque les Interistes, premiers, avaient l'occasion de prendre de l'avance sur les Milanais, deuxièmes. Et c'est désormais chose faite avec une victoire nette et sans bavure 3-0.

Ce derby della Madonnina a rapidement été lancé puisque Lautaro Martinez a ouvert la marque à la 5ème minute. Les hommes d'Antonio Conte ont ensuite décidé de miser sur les contre-attaques et ont pris le large en deuxième mi-temps. Lautaro s'est offert un doublé juste avant l'heure de jeu (57ème), suivi d'un dernier but de l'inévitable Romelu Lukaku (66ème). Avec cette victoire, l'Inter prend quatre longueurs d'avance en tête de la Serie A sur l'AC Milan.

Serie A - 23e Journée Milan AC 0 - 30 - 1 Inter Milan 5' L. Martínez

57' L. Martínez

66' R. Lukaku



LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE SERIE A

Vendredi 19 février

Fiorentina - La Spezia : 3-0

Cagliari - Torino : 0-1

Samedi 20 février

Lazio Rome - Sampdoria : 1-0

Genoa - Hellas Vérone : 2-2

Sassuolo - Bologne : 1-1

Dimanche 21 février

Parme - Udinese : 2-2

AC Milan - Inter Milan : 0-3

18h : Atalanta - Naples

20h45 : Benevento - AS Roma

Lundi 22 février