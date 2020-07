Serie A - L'Inter Milan arrache le nul face à l'AS Roma

Ce dimanche soir, à l'Olimpico, l'AS Roma et l'Inter Milan se sont quittés dos à dos (2-2), lors de la 34ème journée de Serie A. Dans cette affiche, les Nerazzurri ont dégainé les premiers et Stefan De Vrij a fait mouche dès le quart d'heure de jeu (15ème). Mais, dans leur antre fétiche, les Giallorossi sont parvenus à renverser la vapeur. Leonardo Spinazzola a d'abord égalisé dans le temps additionnel du premier acte (45ème+1), puis Henrikh Mkhitaryan, après la reprise, a placé la Louve en tête au tableau d'affichage (57ème).

Alors que le club romain se dirigeait vers un succès très important, Spinazzola, très en vue ce soir, a totalement raté son dégagement, concédant un penalty gag en frappant le genou de Victor Moses. Romelu Lukaku ne s'est alors pas fait prier pour le transformer et égaliser (88ème). Suite à ce résultat de parité, l'Inter Milan, deuxième (72 points), compte cinq longueurs de retard sur la Juventus Turin, leader (77 points) et qui accueillera la Lazio Rome lundi soir (21h45) en clôture de cette levée. L'AS Roma, de son côté, reste au cinquième rang (58 points), avec deux unités d'avance sur le Napoli et le Milan AC.

LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE LA SERIE A

Samedi 18 juillet

Hellas Vérone - Atalanta Bergame : 1-1

Cagliari - Sassuolo : 1-1

Milan AC - Bologne : 5-1

Dimanche 19 juillet

Parme - Sampdoria : 2-3

Naples - Udinese : 2-1

Fiorentina - Torino FC : 2-0

Genoa - US Lecce : 2-1

Brescia - SPAL : 2-1

AS Roma - Inter Milan : 2-2

Lundi 20 juillet