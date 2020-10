Serie A - L'Inter Milan arrache le nul face à Parme

L'Inter Milan est passé pas loin du drame. Mené 2-0 en seconde mi-temps, les hommes d'Antonio Conte sont parvenus à arracher le point du match nul dans les arrêts de jeu (2-2). Pourtant largement dominateurs dans les quarante-cinq premières minutes, Gervinho surprend d'une magnifique volée les Nerazzurri dès le retour des vestiaires (46ème). Alors que les Milanais semblent proches de l'égalisation, Gervinho double la mise pour Parme à l'heure de jeu en réussissant son face à face avec Handanovič (62ème). Deux minutes plus tard, Marcelo Brozović remet son équipe dans le droit chemin grâce à une frappe du pied gauche à l'entrée de la surface et permet aux siens de réduire le score (64ème). Alors que la défense de Parme recule de plus en plus, l'Inter obtient un coup-franc excentré à gauche des cages. Kolarov dépose le ballon sur la tête de Perišić qui ne laisse aucune chance à Sepe (90ème+2).

L'Inter Milan réalise une très mauvaise opération comptable avec ce match nul. Les finalistes de la dernière édition de la Ligue Europa perdent une place (5ème, 11 points). Ils offrent surtout l'opportunité à leur rival milanais de conserver la tête du classement et prendre 5 points d'avance en cas de victoire demain face à l'Udinese. Cet unique point de pris n'arrange pas non plus Parme qui est plus que jamais proche de la zone rouge (15ème, 5 points) et reste à portée de ses concurrents au maintien.

Serie A - 6e Journée Inter Milan 2 - 20 - 0 Parme M. Brozovic 64'

I. Perisic 92'

46' Y. Gervinho

62' Y. Gervinho



LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 31 octobre

Crotone - Atalanta : 1-2

Inter Milan - Parme : 2-2

20 heures 45 : Bologne - Cagliari

Dimanche 1 novembre

12 heures 30 : Udinese - Milan AC

15 heures : Torino - Lazio Rome

15 heure : Spezia - Juventus Turin

18 heures : AS Roma - Fiorentina

18 heures : Naples - Sassuolo

20 heures 45 : Sampdoria - Genoa

Lundi 2 novembre