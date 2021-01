Serie A - L'Inter Milan cartonne Benevento

Sous pression après les succès du Milan AC et de la Juventus Turin, l'Inter Milan n'a pas tremblé et a très facilement dominé Benevento (4-0), ce samedi soir à San Siro, lors de la 20ème journée de Serie A. Dans cette partie, le club lombard a rapidement pris les devants sur un but inscrit contre son camp par le malheureux Riccardo Improta (7ème). En seconde mi-temps, les Nerazzurri ont déroulé leur football et alourdi la marque grâce à un doublé de Romelu Lukaku (67ème, 78ème) et une réalisation de Lautaro Martinez (57ème). Grâce à cette victoire, les hommes d'Antonio Conte confortent leur deuxième place au classement (44 points), reviennent à deux unités du leader, le Milan AC (46 points), et prennent cinq points d'avance sur la Juventus Turin, troisième (39 points, un match en moins).

Serie A - 20e Journée Inter Milan 4 - 01 - 0 Bénévent R. Improta (CSC) 7'

L. Martínez 57'

R. Lukaku 67'

R. Lukaku 78'



LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE SERIE A

Vendredi 29 janvier

Torino FC - Fiorentina : 1-1

Samedi 30 janvier

Bologne - Milan AC : 1-2

Sampdoria - Juventus Turin : 0-2

Inter Milan - Benevento : 4-0

Dimanche 31 janvier