Serie A - L'Inter Milan cartonne la SPAL et grimpe à la deuxième place !

Après un beau succès lundi face au Torino (3-1, résumé), l'Inter Milan a confirmé en cartonnant la SPAL (0-4), ce jeudi soir lors du match de clôture de la 33ème journée de Serie A. Antonio Candreva a ouvert la marque pour les Nerazzurri peu avant le repos (37ème), puis Cristiano Biraghi (55ème), Alexis Sanchez (60ème) et Roberto Gagliardini (74ème) ont alourdi le score. Grâce à cette large victoire, les protégés d'Antonio Conte, quatrièmes avant le coup d'envoi, doublent la Lazio Rome et l'Atalanta Bergame pour grimper à la deuxième place du classement (71 points), à six unités de la Juventus Turin (77 points), accrochée par Sassuolo hier soir (3-3).

Serie A - 33e Journée SPAL 0 - 40 - 1 Inter Milan 37' A. Candreva

55' C. Biraghi

60' A. Sánchez

74' R. Gagliardini



LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE SERIE A

Mardi 14 juillet

Atalanta Bergame - Brescia : 6-2

Mercredi 15 juillet

Sampdoria - Cagliari : 3-0

Bologne - Naples : 1-1

Milan AC - Parme : 3-1

Udinese - Lazio Rome : 0-0

Sassuolo - Juventus Turin : 3-3

AS Rome - Hellas Vérone : 2-1

Lecce - Fiorentina : 1-3

Jeudi 16 juillet