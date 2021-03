Serie A - L'Inter Milan dispose de l'Atalanta et conforte sa première place !

En clôture de la 26ème journée de Serie A, ce lundi soir à San Siro, l'Inter Milan a disposé de l'Atalanta Bergame sur la plus petite des marges (1-0). L'unique réalisation de cette affiche du très haut de tableau a été inscrite peu après la reprise par Milan Skriniar, opportuniste sur un corner pour pousser le cuir au fond des filets (54ème). Grâce à ce succès étriqué mais capital, le septième de rang en championnat, les hommes d'Antonio Conte confortent leur première place au classement (62 points) et reprennent six unités d'avance sur le Milan AC, deuxième (56 points). La Dea, de son côté, recule à la cinquième position (49 points).

LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 6 Mars

La Spezia - Benevento : 1-1

Udinese - Sassuolo : 2-0

Juventus Turin : Lazio Rome : 3-1

Dimanche 7 Mars

AS Roma - Genoa : 1-0

Hellas Vérone - AC Milan : 0-2

Fiorentina - Parme : 3-3

Crotone - Torino : 4-2

Sampdoria - Cagliari : 2-2

Naples - Bologne : 3-1

Lundi 8 Mars