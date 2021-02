Serie A - L'Inter Milan dispose du Genoa et conforte sa première place !

Dans le cadre de la 24ème journée de Serie A, ce dimanche après-midi, l'Inter Milan a pris le meilleur sur le Genoa (3-0). Dans cette rencontre disputée à San Siro, Romelu Lukaku a très rapidement placé les Nerazzurri en tête (1ère). L'attaquant belge s'est ensuite mué en passeur décisif, offrant le but du break à Matteo Darmian (69ème). En fin de partie, Alexis Sánchez a donné un peu plus d'ampleur à ce beau succès (80ème). Au classement, les hommes d'Antonio Conte confortent leur première place (56 points) avec provisoirement sept points d'avance sur le Milan AC, deuxième (49 points), qui affronte l'AS Roma en soirée (coup d'envoi à 20h45), et dix sur la Juventus Turin, troisième (46 points).

LES RÉSULTATS DE LA 24E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 27 février

Spezia - Parme : 2-2

Bologne - Lazio Rome : 2-0

Hellas Vérone - Juventus Turin : 1-1

Dimanche 28 février

Sampdoria - Atalanta Bergame : 0-2

Inter Milan - Genoa : 3-0

Udinese - Fiorentina : 1-0

Crotone - Cagliari : 0-2

18 heures : Naples - Benevento

20h45 : AS Roma - Milan AC

Mercredi 17 mars