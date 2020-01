Serie A - L'Inter Milan fait plier le Napoli et rejoint la Juventus !

En clôture de la 18ème journée de Serie A, ce lundi soir, l'Inter Milan a pris la mesure du Napoli au San Paolo (1-3), une grande première depuis plus de 22 ans. Dans cette affiche, les Nerazzurri ont rapidement pris les devants grâce à Romelu Lukaku, auteur d'une frappe puissante et gagnante du gauche à la conclusion d'un contre (14ème). Peu après la demi-heure de jeu, le Diable Rouge s'est offert le doublé et sa quatorzième réalisation de la saison d'une frappe lointaine du gauche, mal appréciée par le portier napolitain (33ème).

Plombé par son gardien, le Napoli est parvenu à reprendre espoir en fin de premier acte sur une action initiée par José Maria Callejon et terminée avec brio par Arkadiusz Milik (39ème). Finalement, les Lombards ont mis fin à tout suspense peu après l'heure de jeu à la suite d'un centre déployé par Matias Vecino, repris victorieusement de l'extérieur du droit par Lautaro Martinez (62ème). Suite à ce beau succès, l'Inter Milan conserve son invincibilité à l'extérieur et, avec 45 points au compteur, revient au contact de la Juventus Turin, le leader.

LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE SERIE A

Dimanche 5 janvier

Brescia - Lazio Rome : 1-2

SPAL - Hellas Vérone : 0-2

Genoa - Sassuolo : 2-1

AS Roma - Torino : 0-2

Lundi 6 janvier

Bologne - Fiorentina : 1-1

Atalanta - Parme : 5-0

Juventus - Cagliari : 4-0

Milan AC - Sampdoria : 0-0

Lecce - Udinese : 0-1

Napoli - Inter Milan : 1-3