Serie A - L'Inter Milan remporte le choc face à Naples

L'Inter répond à l'Atalanta. Alors que la Juventus Turin a officialisé son sacre dimanche soir, Milanais (2es) et Bergamasques (3es) se disputent désormais la place de dauphin, avec la Lazio Rome (4e). Et si les hommes de Gasperini étaient provisoirement passés devant en début de soirée, à la faveur d'une victoire laborieuse à Parme (1-2), les Nerazzurri ont repris la 2e place en dominant le Napoli, 2 à 0. Danilo D'Ambrosio a rapidement mis les siens devant, en reprenant victorieusement un centre en retrait de Brozovic (11e). Naples n'a pas démérité et s'est procuré plusieurs occasions, au fil d'une première mi-temps très animée, mais n'est jamais parvenu à tromper un Samir Handanovic impeccable.

En seconde période, Lautaro Martinez, qui venait d'entrer en jeu à la place d'Alexis Sanchez, a doublé la marque au terme d'un rush conclu par une frappe des vingt-cinq mètres dans le petit filet opposé (74e). Son 2e but, seulement, depuis la reprise de la Serie A (en 11 matchs)... L'Inter Milan n'aura donc besoin que d'un nul sur la pelouse de l'Atalanta, samedi lors de la 38e et dernière journée, pour terminer vice-champion d'Italie. Naples, de son côté, laisse au Milan AC la possibilité de valider dès demain sa place dans le top 6, en cas de victoire contre la Sampdoria. Les hommes de Gattuso, 7es, sont néanmoins déjà qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, grâce à leur victoire en Coupe d'Italie.

Serie A - 37e Journée Inter Milan 2 - 01 - 0 Naples D. D'Ambrosio 11'

L. Martínez 74'



LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 28 juillet

Parme - Atalanta :1-2

Inter Milan - Naples : 2-0

Mercredi 29 juillet