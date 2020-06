Serie A - L'Inter Milan réussit son retour en dominant la Sampdoria

Pour son grand retour sur les pelouses de Serie A, l'Inter Milan a logiquement disposé de la Sampdoria Gênes (2-1), ce dimanche soir, en match en retard de la 25ème journée. Dans cette partie disputée à San Siro, les Nerazzurri ont rapidement pris les devants grâce à Romelu Lukaku, buteur (18ème but de l'exercice) en puissance du pied gauche après un bon service signé Christian Eriksen (10ème). Peu après la demi-heure de jeu, Lautaro, sur une passe astucieuse déployée par Antonio Candreva, a réalisé le break d'un plat du pied droit gagnant à ras de terre (33ème).

Souverains, les hommes d'Antonio Conte ont ensuite eu plus de mal en seconde période, la Sampdoria parvenant même à réduire la marque via Morten Thorsby, opportuniste de près, de la jambe gauche, à la suite d'une tête repoussée par la transversale de Samir Handanovic (52ème). Malgré ce but, l'Inter n'a alors pas vraiment tremblé jusqu'au coup de sifflet final pour renouer avec le succès après deux défaites de rang. Au classement, le club lombard conforte sa troisième place (57 points) et revient à cinq unités de la Lazio Rome, deuxième (62 points), et à six de la Juventus Turin, toujours leader (63 points).