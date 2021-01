Serie A - L'Inter Milan s'écroule face à la Sampdoria et laisse le champ libre à l'AC Milan : le récap' du multiplex

L'Inter Milan se déplaçait à Gênes ce mercredi à 15 heures pour affronter une Sampdoria en manque de confiance et mettre la pression au Milan AC avant son choc face à la Juventus. Après un début de match en boulet canon pour cette rencontre comptant pour la 16ème journée de Serie A, les hommes d'Antonio Conte obtiennent un penalty très tôt dans la rencontre (10ème) suite à une main de Morten Thorsby dans la surface. Alexis Sánchez se présente face à Emil Audero qui remporte son duel en arrêtant la frappe trop appuyée du Chilien. Un peu plus de dix minutes plus tard, c'est cette fois-ci la main de Barella qui vient toucher le ballon sur un corner et offrir un penalty à la Sampdoria. Antonio Candreva croise sa frappe du pied droit, prend à contre pied Handanovič et ouvre le score pour les siens (23ème). Un but qui assomme les Milanais et lance le match des Blucerchiati. Un quart-d'heure plus tard c'est Mikkel Damsgaard qui récupère un ballon au milieu de terrain et se lance dans un festival solitaire. L'international danois part du rond central élimine deux joueurs pour se retrouver à déborder sur le côté droit de la surface adverse. Le milieu de terrain de 20 ans centre à ras de terre pour Keita Baldé qui ajuste le gardien Nerazzurri du plat du pied et double la mise (38ème).

Au retour des vestiaires, les joueurs de l'Inter Milan monopolisent le ballon et multiplient les tentatives en ne trouvant que trop rarement le cadre. Trop maladroit devant les cages, il faudra compter sur Stefan De Vrij pour réduire le score sur un cornier tiré par Brozović. Mais le score en restera là (2-1) et les Milanais pourront avoir des regrets en repartant de Gênes avec zéro point malgré leurs 24 tentatives. Grâce à sa victoire, la formation de Claudio Ranieri se rapproche de la première partie de tableau (11ème, 20 points) et compte 9 points d'avance sur le premier relégable. L'Inter Milan fait du surplace en championnat (2ème, 36 points) et voit l'AS Roma revenir à trois points. En cas de victoire ce soir face à la Vieille Dame, les Rossoneri pourrait quant à eux se retrouver en tête de la Serie A avec quatre points d'avance sur leurs rivaux.

LES RÉSULTATS DE LA 16ÈME JOURNÉE DE SERIE A

Mercredi 6 janvier