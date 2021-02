Serie A - L'inter Milan s'impose sans trembler face à la Fiorentina et prend la tête du championnat

L'Inter Milan s'est imposé (0-2) sur la pelouse de la Fiorentina dans une rencontre comptant pour la 21ème journée de Serie A. Dans un match très disputé, les hommes d'Antonio Conte ont su se montrer plus combattifs que les joueurs de Florence et leur faire mal sur leurs temps forts. Après avoir pris le match par le bon bout, la Viola a fait preuve de maladresse et a vu les Nerazzurri monter en puissance. Après une demie heure de jeu, ce sont les Milanais qui ouvrent le score grâce à Nicolò Barella. Sur une combinaison lors d'un corner, le milieu de terrain hérite du ballon à l'entrée de la surface, ouvre son pied droit et vient placer un magnifique ballon au ras du poteau (31ème). Au retour des vestiaires, la formation de Cesare Prandelli accélère le rythme mais continue de manquer de justesse devant les cages de l'Inter. À l'inverse, leur adversaire du soir fait mal sur chaque ballon. Lors d'une attaque placée, Alexis Sanchez file dans le dos de la défense adverse pour s'infiltrer dans le surface et servir Ivan Perisić qui est seul au second poteau (52ème).

L'international croate offre la victoire aux siens et permet à l'Inter Milan (1er, 47 points) de prendre provisoirement la première place du classement. L'AC Milan pourrait repasser devant en cas de succès face à Crotone ce week-end. De son côté, la Fiorentina reste dans la seconde partie de tableau et ne compte que sept points d'avance sur la zone rouge.

LES RÉSULTATS DE LA 21ÈME JOURNÉE DE SERIE A

Vendredi 5 février

Fiorentina - Inter Milan : 0-2

Samedi 6 février

15 heures : Sassuolo - Spezia

15 heures : Atalanta - Torino

18 heures : Juventus - Rome

20 heures 45 : Genoa - Naples

Dimanche 7 février