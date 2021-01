Serie A - L'Inter s'offre le scalp de la Juventus !

L'Inter Milan s'adjuge le derby d'Italie ! En s'imposant (2-0) face à la Juve, les Nerazurri frappent un grand coup dans cette 18ème journée de Série A. Ce succès des hommes de Conte ne souffre d'aucune contestation tant la Vieille Dame s'est montrée en difficulté derrière comme devant. L'ouverture du score est intervenue très tôt dans le match. À la réception d'un centre de Barella, Vidal prend le dessus sur Danilo dans les airs et catapulte le ballon dans le petit filet. Szczesny va ensuite se montrer décisif à deux reprises devant Lukaku (23ème & 38ème) avant de s'incliner une deuxième fois après la pause. Sur un contre éclair, Barella est trouvé dans la profondeur par Bastoni. Le milieu italien résiste à Chiellini et envoie une lourde frappe sous la barre pour faire le break (52ème). La Juve va tout tenter pour revenir mais n'y parviendra pas. Avec cette victoire, l'Inter porte son total de points à 40 et revient à égalité avec le leader l'AC Milan. La Juve se retrouve distancée, cinquième avec 33 unités.

Serie A - 18e Journée Inter Milan 2 - 01 - 0 Juventus Turin A. Vidal 12'

N. Barella 52'