Serie A - L'Inter vient à bout de Naples, le Milan AC cale encore

Deuxième match nul consécutif pour l'AC Milan. Le leader de la Serie A a été accroché, ce mercredi, par le Genao, pourtant avant dernier du championnat. Les Genois, à domicile, ont ouvert la marque à la 47ème minute par l'intermédiaire de Destro mais Calabria a égalisé pour les Rossoneri (53ème). Pas vraiment rassurants défensivement, les Milanais ont encaissé un deuxième but de Destro à l'heure de jeu (60ème) et ont couru jusqu'au bout après le score. C'est finalement le jeune Pierre Kalulu, arrivé en provenance de l'OL cet été, qui a arraché l'égalisation à la 83ème minute. Au classement, le Milan AC reste premier mais n'a plus qu'un point d'avance sur son rival, l'Inter Milan.

Les hommes d'Antonio Conte se sont imposés, à domicile, 1-0 face à Naples, 4ème de Serie A. Les Interistes peuvent remercier, comme souvent, Romelu Lukaku, buteur à la 73ème minute sur pénalty. Dans les autres rencontres de la soirée, Sassuolo a été accroché par la Fiorentina, tandis que Parme et Cagliari se sont laissés sur un score nul et vierge.

LES RÉSULTATS DE LA 12E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 15 décembre

Udinese - Crotone : 0-0

Benevento - Lazio Rome : 1-1

Mercredi 16 décembre

Juventus - Atalanta: 1-1

Inter Milan - Napoli : 1-0

Genoa - AC Milan : 2-2

Parme - Cagliari : 0-0

La Spezia - Bologne : 2-2

Fiorentina - Sassuolo : 1-1

Hellas Vérone - Sampdoria Gênes : 1-2

Jeudi 17 décembre