Serie A - L'Italie en alerte face au coronavirus, le choc Juventus-Inter menacé

L'Italie s'affole du coronavirus. Le virus, venu de Chine, est en train de se propager à grande vitesse chez nos voisins italiens et quatre matchs ont déjà été reportés hier. D'après la Gazzetta dello Sport, la Serie A est "en quarantaine" et l'énorme choc entre la Juventus et l'Inter Milan, prévu dimanche, pourrait se dérouler à huis-clos pour des questions de sécurité.

Le premier ministre italien, Giuseppe Conte, n’exclut pas de son côté un report de la prochaine journée de Serie A. La situation sera étudiée “jour après jour” pour prendre une décision finale. Une région (Frioul-Vénétie julienne) a déjà annoncé la suspension de tous les événements, y compris sportifs, jusqu'au 1er mars.