Serie A - La Fédération annonce une reprise 'fin mai-début juin'

Pays européen le plus durement touché par le coronavirus avec un bilan de plus de 23000 décès, l'Italie est, comme la France, confinée jusqu'à début mai. A partir du 4, le déconfinement pourra débuter et la Fédération italienne de football entend bien relancer l'activité des clubs professionnels immédiatement, comme elle l'a fait savoir ce vendredi. Gabriele Gravina, le président de la fédération, a expliqué que les clubs auraient une période de préparation de trois semaines et que "fin mai-début juin, on peut commencer (les compétitions)."

"Il y aura une période de contrôle pour garantir la négativité de tous ceux qui participent aux événements. S'ils sont tous négatifs, il n'y a pas de problème de distanciation, ni de contagion. J'espère que chacun pourra jouer dans son propre stade, si cela n'est pas possible nous trouverons d'autres solutions. Ceux qui évoquent aujourd'hui l'annulation de la saison n'aiment ni le football, ni les Italiens, car ils enlèvent l'espoir du futur et de la reprise" a-t-il expliqué.